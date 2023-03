“Il vero motivo del ricovero”. Giallo sulla salute di Papa Francesco, c’è chi parla d’altro (Di giovedì 30 marzo 2023) Papa Francesco è stato ricoverato nel pomeriggio di ieri, 29 marzo, al policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del pontefice, spiega la sala stampa vaticana, sono in continuo miglioramento eppure qualcosa sembra non tornare. Intanto non è chiaro quando Francesco lascerà l’ospedale. Probabilmente rimarrà in ospedale ancora due o tre giorni. “Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate”, fa sapere il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni. “Questa mattina – spiega ancora – dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella Cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera ed ha ricevuto l’eucarestia”. A quanto appreso ieri ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 marzo 2023)è stato ricoverato nel pomeriggio di ieri, 29 marzo, al policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del pontefice, spiega la sala stampa vaticana, sono in continuo miglioramento eppure qualcosa sembra non tornare. Intanto non è chiaro quandolascerà l’ospedale. Probabilmente rimarrà in ospedale ancora due o tre giorni. “ha riposato bene durante la notte. Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate”, fa sapere il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni. “Questa mattina – spiega ancora – dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella Cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera ed ha ricevuto l’eucarestia”. A quanto appreso ieri ...

Papa Francesco, "infarto". Il vero motivo del ricovero: la bomba di Dagospia Il Tempo Papa Francesco, "infarto". Il vero motivo del ricovero: la bomba di Dagospia Papa Francesco ha un'infezione respiratoria. Almeno stando ai comunicati ufficiali, che in serata hanno smentito quanto divulgato in mattinata ...