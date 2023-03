Harry | ecco perché Meghan non era con lui a Londra | cosa sta preparando | fan in delirio

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il principesi è recato di recente in un tribunale didopo aver intentato una causa contro il Daily Mail. Ma tutti hanno notato l’assenza dial suo fianco. La guerra tra il principee la stampa mondiale (in particolare quella inglese) sembra proprio non avere fine. Il secondogenito di Re Carlo e lady Diana ha sporto denuncia (insieme ad altre star come Elton John) contro il giornale Daily Mail in seguito alla diffusione di documenti privati. Nella giornata di lunedì 27 marzo è arrivato all’Alta corte diper partecipare a un’udienza nella sua causa contro l’editore del giornale, ovvero l’Associated Newspapers Limited.non era con il principeall’udienza? Foto: Ansa – grantennis toscanaCome al solito ...

Harry, ecco perché Meghan non era con lui a Londra: cosa sta ... Grantennis Toscana

Il principe Harry ha accusato Buckingham Palace di avergli tenuto nascoste «per lungo tempo» informazioni sulle intercettazioni telefoniche da parte della stampa scandalistica a cui ...