Codice appalti, Lega: “Frasi Busia gravi, non può più guidare Anac” (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – “gravi, inqualificabili e disinformate dichiarazioni del presidente Busia sul Codice Salvini: se parla così di migliaia di sindaci e pensa che siano tutti corrotti, non può stare più in quel ruolo. Busia ha dei compiti di controllo, invece certifica di essere prevenuto, non neutrale e quindi non credibile”. A dichiararlo è Stefano Locatelli, responsabile Enti Locali della Lega, dopo le parole del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione sul Codice degli appalti. “Troviamo molto gravi gli attacchi che gli esponenti della Lega rivolgono al Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione” replica, invece, il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. “La colpa di Busia è solo quella di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – “, inqualificabili e disinformate dichiarazioni del presidentesulSalvini: se parla così di migliaia di sindaci e pensa che siano tutti corrotti, non può stare più in quel ruolo.ha dei compiti di controllo, invece certifica di essere prevenuto, non neutrale e quindi non credibile”. A dichiararlo è Stefano Locatelli, responsabile Enti Locali della, dopo le parole del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione suldegli. “Troviamo moltogli attacchi che gli esponenti dellarivolgono al Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione” replica, invece, il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. “La colpa diè solo quella di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaVasto : Sul nuovo codice appalti siamo tornati indietro 30 anni. Largo alle Mafie.... e tanti saluti agli imprenditori ones… - matteosalvinimi : ? Dalle parole ai fatti. Come promesso, APPROVATO in Consiglio dei Ministri il nuovo Codice degli Appalti. Meno bur… - fattoquotidiano : Codice appalti, il regalo del governo: via libera agli imprenditori indagati o rinviati a giudizio. E grazie a Cart… - ITA61 : RT @gbarbacetto: Il nuovo codice degli appalti di @matteosalvinimi: da oggi nasce la #nuovaTangentopoli (con impunità garantita) - fisco24_info : Codice appalti, Lega: 'Frasi Busia gravi, non può più guidare Anac': (Adnkronos) - Il Carroccio: 'Certifica di esse… -