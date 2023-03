Borsa Milano oggi, Piazza Affari continua a salire: bene Mps e Saipem (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Seduta positiva per le Borse europee, insieme agli indici Usa. Gli investitori si sentono rassicurati dopo il calo evidente dell’inflazione in Spagna, ma anche in Germania. Questi dati fanno pensare a una tregua sui rialzi dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, a partire dalla Bce. Sul fronte bancario, poi, è tornata la calma dopo il salvataggio di Credit Suisse. Al Ttf di Amsterdam sale leggermente il prezzo del gas, ma rimane sempre sotto i 44 euro al megawattora. Cresce poi il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che salgono rispettivamente dello 0,4% e dell’1,3%. A Milano il Ftse Mib è in guadagno: segna un aumento dell’1,06% e chiude a 27.021,04. In crescita lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si muove sui 181 punti base. In salita anche il rendimento del titolo decennale, attorno al 4,2%. Sul listino principale di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Seduta positiva per le Borse europee, insieme agli indici Usa. Gli investitori si sentono rassicurati dopo il calo evidente dell’inflazione in Spagna, ma anche in Germania. Questi dati fanno pensare a una tregua sui rialzi dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, a partire dalla Bce. Sul fronte bancario, poi, è tornata la calma dopo il salvataggio di Credit Suisse. Al Ttf di Amsterdam sale leggermente il prezzo del gas, ma rimane sempre sotto i 44 euro al megawattora. Cresce poi il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che salgono rispettivamente dello 0,4% e dell’1,3%. Ail Ftse Mib è in guadagno: segna un aumento dell’1,06% e chiude a 27.021,04. In crescita lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si muove sui 181 punti base. In salita anche il rendimento del titolo decennale, attorno al 4,2%. Sul listino principale di ...

