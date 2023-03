Bolletta della luce in calo | “-55% nel secondo trimestre” Arera | “Segnali chiri anche grazie ad un impianto regolatorio che funziona”

(Di giovedì 30 marzo 2023) Complice l’evidente diminuzione delle quotazioni all’ingrosso dei prodotti energetici, finalmente lainizia a dare respiro agli utenti. Infatti, come ha spiegato oggi, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica di una famiglia tipo in tutela, nel IIdi quest’anno si riduce del 55,3%.elettrica: nonostante l’evidentedei prezzi all’ingrosso, sulla famiglia-tipo pesa ancorano ancora quei 1.267 euro annui. Fortuna i bonus Tuttavia, nonostante ildei prezzi all’ingrosso, continuiamo ugualmente a soffrire la sPesa complessiva, non a caso, nel periodo compreso fra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023, una famiglia-tipo dovrà sborsare ben circa 1.267 ...

L'ARERA è intervenuta sugli oneri generali di sistema azzerandoli anche per il prossimo trimestre. Per quanto riguarda le componenti, il dettaglio delle singole componenti registra, per l'energia elettrica, la variazione del -55,3% del prezzo finale per la famiglia tipo. La bolletta luce cala del 55% nel secondo trimestre. Lo rende noto l'ARERA, precisando che gli oneri generali di sistema vengono riattivati per tutti i clienti elettrici, comprese le utenze domestiche.

Con il forte calo delle quotazioni all'ingrosso dei prodotti energetici, il prezzo di riferimento dell'energia elettrica per la famiglia tipo scende. Si torna in questo modo ai livelli precedenti allo scoppio della guerra in Ucraina. Il calo del prezzo dell'energia è dovuto alla riduzione delle quotazioni all'ingrosso.