Audi, alla Design Week di Milano torna House of Progress. E Skysphere concept in anteprima nazionale (Di giovedì 30 marzo 2023) Circolarità, "effetto domino" di processi virtuosi e un concetto di evoluzione inteso come rivoluzione. Con questi temi Audi torna a Milano per la Design Week 2023, dal 17 al 23 aprile, di nuovo con la sua House of Progress. Il concept di spazio temporaneo, inaugurato in occasione della scorsa edizione del Fuorisalone nel complesso "The Medelan" di piazza Cordusio, quest'anno sarà ospitato all'interno della corte dell'hotel Portrait Milano di piazza del Quadrilatero, in cui Audi era già stata nel 2017 e nel 2018, e sempre in occasione della settimana del Design. Nella mostra-evento "Design Re-Evolution di INTERNI", che si terrà nella House of Progress, ...

