Appalti facili, la Lega contro Busia: "Non può più guidare l'Autorità anticorruzione" (Di giovedì 30 marzo 2023) La Lega va all'attacco di Giuseppe Busia, il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), dopo le sue parole critiche sul nuovo Codice degli Appalti. Quelle di Busia sarebbero affermazioni "gravi, inqualificabili e disinformate dichiarazioni sul Codice Salvini", afferma Stefano Locatelli, responsabile Enti Locali della Lega. "Se parla così di migliaia di sindaci e pensa che siano tutti corrotti – aggiunge – non può stare più in quel ruolo. Busia ha dei compiti di controllo, invece certifica di essere prevenuto, non neutrale e quindi non credibile". Il presidente di Anac (Autorità Nazionale anticorruzione) Giuseppe Busia. Foto Ansa/Fabio Cimaglia

