Antonella Viola, dopo il no al vino il sì alla carne sintetica: «Il governo brucia il futuro dei nostri figli» Arriva il no, categorico, dell'immunologa Antonella Viola – volto noto che deve e sue fortune alle comparsate televisive nel periodo del Covid – al decreto del governo Meloni che vieta la produzione e l'importazione della carne sintetica. "Un attentato al futuro dei nostri figli", si scatena la professoressa vicina al Pd, che da quando il Covid non va più di moda, per fortuna, è alla ricerca di nuovi spazi per propugnare le sue teorie scientifiche. Oggi lo fa con un lungo intervento sulla Stampa di Torino, nel quale, ovviamente, contesta le scelte del governo sulla carne sintetica, scelte peraltro condivide, secondo i sondaggi, dall'84% degli italiani.

