Video | Maignan e la parata incredibile in Irlanda - Francia

Nell'ultima serie di partite di qualificazione a Euro 2024, il portiere del Milan, Mike, ha effettuato una parata incredibile nel finale ...In questa edizione: -salva la Francia, Vlahovic guida la Serbia - Colombo - Mulattieri, i giovani del gol dell'Under 21 - Sonego e Trevisan orgoglio azzurro a Miami - Daniele Scardina non è più in pericolo di vita ...Dopo il fischio dell'arbitro, poi, nelsi vedono quattro giocatori irlandesi con le mani tra i capelli, increduli per l'intervento appena compiuto da. Collins è il più scioccato di ...

Da "Grazie Gigio" a Ed Warner: Maignan, la parata irreale contro l'Irlanda scatena il web Gazzetta

Mike Maignan ha conquistato la Francia: dopo l'addio di Hugo Lloris la nazionale ha trovato un nuovo leader per la porta, già amato dai compagni per il suo carisma all'interno dello spogliatoio e per ...Tra i migliori del mondo. In nazionale come con il Milan, Mike Maignan ha dimostrato di essere uno dei migliori interpreti nel suo ruolo. Nelle prime due partite da nuovo numero uno della Francia al ...