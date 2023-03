Super Serie A! Nelle qualificazioni solo la Premier segna di più. CR7 meglio della Francia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Continua Premier League: 21 gol: Serie A: 16 gol Bundesliga: 13 gol Liga: 5 gol Super ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. ContinuaLeague: 21 gol:A: 16 gol Bundesliga: 13 gol Liga: 5 gol...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : ?? SUPER JANNIK ?? @janniksin elimina la testa di serie n°6 Rublev (6-2 6-4) e approda ai QF del #MiamiOpen!… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #SerieA, sei super! 16 gol nelle qualificazioni, solo gli inglesi meglio di noi #Euro2024 - sportli26181512 : Super Serie A! Nelle qualificazioni solo la Premier segna di più. CR7 meglio della Francia: Super Serie A! Nelle qu… - Gazzetta_it : #SerieA, sei super! 16 gol nelle qualificazioni, solo gli inglesi meglio di noi #Euro2024 - declnlynch : super fan del fandom di succession perché in cinque anni non mi hanno spoilerato nulla i love them molto meno fan… -