Le auto più vendute in Italia nel 2024

(Di martedì 7 maggio 2024) Nel panoramamobilisticono del, si delinea un quadro affascinante e in continua trasformazione. I dati di vendita registrati finora (maggio) rivelano interessanti tendenze nelle preferenze dei consumatori e nelle loro scelte di mobilità. Tra i modelli più popolari, alcuni si distinguono per il loro notevole successo, evidenziando il fascino che esercitano sul pubblico. Quali sono lepiù richieste daglini nel? Ecco un’analisi delle 10 vetture che hanno catturato l’attenzione deglini nei primi quattro mesi dell’anno. Fiat Panda – 44.637 unità La Fiat Panda continua a regnare come la vettura più popolare in, con 44.637 immatricolazioni. La sua praticità in contesti urbani la ...

La Ferrari 12Cilindri è l'ultima nata del Cavallino Rampante e probabilmente il nome è l'unica cosa che non convince al 100%, se si esclude il fatto che per averne una bisogna spendere almeno 400.000 euro. La gamma attuale di Maranello è composta ...

Bologna, 7 maggio 2024 - Sta per tornare la Strabologna , la camminata podistica per le vie del centro della città giunta alla 43esima edizione. La partenza è in programma per le 10.30 di domenica 12 maggio e, per l'occasione, Tper offre la ...

Tutto pronto in Svezia , alla Malmo Arena (la stessa che aveva già ospitato la manifestazione nel 2013) per la sessantottesima edizione dell'Eurovision Song Contest, la più importante competizione canora del Vecchio Continente, che dal 1956 promuove ...

Castelfiorentino: muore schiantandosi con l’auto contro un albero in via Ciurini - Castelfiorentino: muore schiantandosi con l’auto contro un albero in via Ciurini - Incidente mortale a Castelfiorentino stasera, 7 maggio 2024, sulla SR429, in via Ciurini. A perdere la vita un 50enne di Firenze ...

La Mia Auto: tutte - La Mia auto: tutte - Gli indagati sono 14. I comandi della guardia di finanza dei comuni di Matera e Torino hanno svolto un'indagine riguardante un traffico di oli lubrificanti per auto e camion tra Paesi dell’Unione ...

SANTA MARIA A VICO - Ruba pneumatici da auto in sosta, 22enne di Arienzo nei guai - SANTA MARIA A VICO - Ruba pneumatici da auto in sosta, 22enne di Arienzo nei guai - 19:47:25 E’ stato grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza cittadine e private che i carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico sono riusciti a identificare e denunciare in stato di ...