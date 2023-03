Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Pjanic: 'Vorrei fare l'allenatore, ecco chi è meglio tra Conte e Allegri per la Juve': Miralem Pjanic parla del pro… - ciromagliulo26 : RT @robypava: Pjanic alla Gazzetta: 'Uno come Allegri, se fossi un dirigente, lo vorrei sempre. Sta sul pezzo e non si lamenta mai, nemmeno… - robypava : Pjanic alla Gazzetta: 'Uno come Allegri, se fossi un dirigente, lo vorrei sempre. Sta sul pezzo e non si lamenta ma… - Cucciolina96251 : RT @AndreaBargione: ??? #Pjanic a @Gazzetta_it: “Conte? Lo vedrei bene in tutte le big italiane, ma non nella #Juventus in questo momento… S… - calciomercatoit : ??? #Juventus, #Pjanic vota #Allegri: 'Vorrei sempre uno come lui, per i bianconeri non prenderei #Conte'… -

vota Allegri: 'Fossi un dirigente losempre in panchina'L'attuale centrocampista dello Sharjah prosegue parlando del momento della Juve: 'Conosco la mentalità del club e di Allegri, che ...La maggioranza dei tifosi sono convinti che con l'espulsione disi sarebbe vinto il ... Scelgo sempre me per analizzare delle cose che non vanno come. Non voglio dare responsabilità a me ...... da quel 3 - 2 della Juve a San Siro nel 2018, con il mancato rosso aera successo solo una ... A Italia1, durante Pressing, l'ex arbitro internazionale dice: "Prima di tuttofare i ...

Pjanic: 'Vorrei fare l'allenatore, ecco chi è meglio tra Conte e Allegri ... Calciomercato.com

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Miralem Pjanic ha parlato di Nicolò Fagioli ... ma non alla Juventus in questo momento perché se fossi un dirigente, uno come Allegri lo vorrei sempre. Max sta ...Pjanic @livephotosport I bianconeri infatti ... perché se fossi un dirigente uno come Allegri lo vorrei sempre. Max sta sul pezzo e non si lamenta mai, nemmeno in un anno come questo dove è successo ...