Perchè Mare Fuori 3 è ai vertici delle fiction più seguite in assoluto in questa stagione

Mare Fuori (Us, foto di Sabrina Cirillo) Un successo inizialmente silenzioso che ha preso vigore e rumore dalla rete. Ma etichettare Mare Fuori come un fenomeno web sarebbe riduttivo. Perché il riscontro in streaming della serie è stato tale da raggiungere numeri da prima serata di una rete ammiraglia, contrariamente a ciò che di norma accade quando i programmi più seguiti in tv ottengono online numeri in proporzione piccoli o quando una piattaforma rilascia una produzione originale inedita. Ebbene, Mare Fuori 3 su RaiPlay ha totalizzato 105 milioni di visualizzazioni, con 47 milioni di ore viste, pari ad un ascolto medio device di 3,7 milioni (dati aggiornati allo scorso fine settimana). Per ottenere gli spettatori veri e propri, i 3,7 milioni di device andrebbero poi ...

