Gli hater di Mattarella condannati a un anno di carcere

(Di mercoledì 29 marzo 2023) AGI - Il gup di Palermo, Walter Turturici, ha condannato 5 persone accusate di avere offeso l'onore e il prestigio, con commenti sui social, del presidente della Repubblica Sergio. Il gup ha inflitto una condanna a une 40 giorni a Rosa Crivello e a 10 mesi e 20 giorni ciascuno a Isabella Abbate, Emanuele Anello, Giovanni Cataldo, Salvatore Marciante. Tutte le pene sono ridotte di un terzo, così come previsto per chi si avvale del rito abbreviato. Ipubblicarono commenti offensivi rivolti al presidente della Repubblica dopo un post dell'associazione "Fiori di acciaio" che esprimeva solidarietà al capo dello Stato, che era già stato insultato per il conferimento dell'incarico di formare il governo a Carlo Cottarelli. Insulti proseguiti anche sul post dell'associazione.