Codice appalti, Lollobrigida non vuole rispondere alla domanda della giornalista: “Non siamo tuttologi, parleranno i ministri competenti” (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Avete fatto un Consiglio dei ministri molto ricco, oggi, e ci sarebbero da fare molte domande. Il Codice appalti che avete appena approvato confligge col decreto Semplificazioni in discussione al Senato? E per quanto riguarda il disegno di legge sulla concorrenza, che fine hanno fatto le norme sui balneari, sul catasto e sui taxi?”. Sono le domande che la giornalista Claudia Fusani, del Riformista, ha rivolto ai ministri Francesco Lollobrigida e Orazio Schillaci nel corso della conferenza stampa, a Palazzo Chigi, che ha seguito il Consiglio dei ministri di martedì 28 marzo. Ma l’esponente di Fratelli d’Italia ha preferito non rispondere: “Non voglio deludere la giornalista, ma noi siamo qui per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Avete fatto un Consiglio deimolto ricco, oggi, e ci sarebbero da fare molte domande. Ilche avete appena approvato confligge col decreto Semplificazioni in discussione al Senato? E per quanto riguarda il disegno di legge sulla concorrenza, che fine hanno fatto le norme sui balneari, sul catasto e sui taxi?”. Sono le domande che laClaudia Fusani, del Riformista, ha rivolto aiFrancescoe Orazio Schillaci nel corsoconferenza stampa, a Palazzo Chigi, che ha seguito il Consiglio deidi martedì 28 marzo. Ma l’esponente di Fratelli d’Italia ha preferito non: “Non voglio deludere la, ma noiqui per ...

