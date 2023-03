Calcio: Conte pronto a tornare in Serie A, bookie puntano su Juventus o Inter (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. - (Adnkronos) - Chiusa in maniera non certo felice l'esperienza con il Tottenham, Antonio Conte si prepara a una nuova avventura in vista della prossima stagione. Il tecnico leccese avrà diversi mesi per sondare le varie opzioni e decidere dove sedersi in panchina dopo l'avventura a Londra. Secondo i bookmaker, in pole c'è il ritorno alla Juventus con i betting analyst di Better che offrono a 4,50 un suo approdo a Torino nel prossimo campionato. Più indietro c'è l'Inter, altra sua ex squadra, vista a 6,50. Stessa quota per la Roma, qualora non dovesse proseguire con José Mourinho, mentre il Milan insegue a quota 7. Per quanto riguarda le opzioni estere, il Real Madrid è visto a 8, con il Psg visto a 10. Un ritorno al Chelsea paga 20 volte la posta, seguito da una seconda esperienza con la nazionale italiana a 30. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. - (Adnkronos) - Chiusa in maniera non certo felice l'esperienza con il Tottenham, Antoniosi prepara a una nuova avventura in vista della prossima stagione. Il tecnico leccese avrà diversi mesi per sondare le varie opzioni e decidere dove sedersi in panchina dopo l'avventura a Londra. Secondo i bookmaker, in pole c'è il ritorno allacon i betting analyst di Better che offrono a 4,50 un suo approdo a Torino nel prossimo campionato. Più indietro c'è l', altra sua ex squadra, vista a 6,50. Stessa quota per la Roma, qualora non dovesse proseguire con José Mourinho, mentre il Milan insegue a quota 7. Per quanto riguarda le opzioni estere, il Real Madrid è visto a 8, con il Psg visto a 10. Un ritorno al Chelsea paga 20 volte la posta, seguito da una seconda esperienza con la nazionale italiana a 30.

