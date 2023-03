Attraverso le Fiandre 2023 | startlist e favoriti | tutti contro Pedersen

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La stagione fiamminga giunge al suo ultimo appuntamento prima del Giro delledi domenica 2 aprile. Mercoledì 29 marzo è infatti il giorno dell’le(Dwars door Vlaanderen), storica classica belga giunta alla sua edizione numero 77. La corsa, da qualche anno spostata appena 4 giorni prima del Giro delle, è l’ultima chiamata per testarsi prima del grande evento e per cercare di affinare la condizione sui difficili muri in pavè che caratterizzano queste latitudini. Questo mutamento nel calendario ha fatto però si che molti deiper domenica abbiano scelto di non correre l’leper evitare il rischio di cadute che da queste parti è sempre molto elevato, in modo da non compromettere la classica monumento. Nonostante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Attraverso le Fiandre 2023 oggi in tv: orario, programma, percorso, favoriti, streaming - infoitsport : DIRETTA Attraverso le Fiandre 2023, ciclismo: risultato e aggiornamenti LIVE - infoitsport : LIVE Attraverso le Fiandre 2023 in DIRETTA: sei uomini all’attacco, 4' di vantaggio - infoitsport : Torna Pidcock, c'è anche Ganna! Attraverso le Fiandre, favoriti, percorso e dove vederla in tv e live streaming - giovioriolo : RT @Bicisport1976: Basterebbe il nome per piacerci ???? Attraverso le Fiandre ????Dwars door Vlaanderen tutto sulla classica di oggi https://t.… -

Oggi un assaggio di pavé alla "le" (otto i tratti in programma) e poi i pensieri di Filippo Ganna saranno tutti concentrati sul pavé della Parigi - Roubaix , secondo un programma ben preciso illustrato alla ...La diretta scritta dellale2023 , corsa belga conosciuta in patria ma non solo come Dwars door Vlaanderen. A quattro giorni dal Giro delle, ecco un appuntamento spettacolare tra muri e settori in ...Va in scena oggi l'edizione 2023 dellale, nota anche come Dwars door Vlaanderen. Grande attesa per un appuntamento che anticipa solo di qualche giorno il Giro delle, seconda Monumento della stagione. I 185,6 ...

Attraverso le Fiandre 2023 oggi in tv: orario, programma, percorso, favoriti, streaming OA Sport

Dylan Van Baarle non correrà la Dward Door Vlaanderen 2023. Quando la Jumbo - Visma ha annunciato la selezione per la classica in programma domani, mercoledì 29 marzo, è balzata subito agli occhi ...ATTRAVERSO LE FIANDRE - C'è anche Filippo Ganna in questa gara di preparazione per il Fiandre, anche se il corridore verbanese - in realtà - è concentrato solo sulla Parigi-Roubaix dove sarà il ...