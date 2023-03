Argentina, festa mondiale e 7 gol a Curacao: Gonzalez e Di Maria in rete, assist Dybala, tripletta Messi (Di mercoledì 29 marzo 2023) festa doveva essere e festa è stata. Con sette gol, zero infortuni e la standing ovation per tutti gli eroi del Qatar, incluso Emiliano Martinez, sostituito nella ripresa dal 36enne Franco Armani. Al Monumental l’Argentina batte 7-0 il Curacao in amichevole e chiude una finestra nazionali che per l’Albiceleste è stata quasi un prolungamento delle celebrazioni mondiali. Eppure l’avvio di gioco sembra quasi lasciar intravedere una porta stregata. Il portiere avversario si supera in più occasioni, ma al 20? capitola e da quel momento l’Argentina non si ferma più. La prima rete è di Messi. La Pulce rientra sul destro e in area col piede debole firma l’1-0. Al 23? c’è il 2-0 e il viola Nico Gonzalez realizza il raddoppio di testa in anticipo sul portiere ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023)doveva essere eè stata. Con sette gol, zero infortuni e la standing ovation per tutti gli eroi del Qatar, incluso Emiliano Martinez, sostituito nella ripresa dal 36enne Franco Armani. Al Monumental l’batte 7-0 ilin amichevole e chiude una finestra nazionali che per l’Albiceleste è stata quasi un prolungamento delle celebrazioni mondiali. Eppure l’avvio di gioco sembra quasi lasciar intravedere una porta stregata. Il portiere avversario si supera in più occasioni, ma al 20? capitola e da quel momento l’non si ferma più. La primaè di. La Pulce rientra sul destro e in area col piede debole firma l’1-0. Al 23? c’è il 2-0 e il viola Nicorealizza il raddoppio di testa in anticipo sul portiere ...

