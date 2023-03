Sport in tv oggi, martedì 28 marzo: programma e orari di tutti gli eventi (Di martedì 28 marzo 2023) Il programma completo dello Sport in tv per la giornata di oggi, martedì 28 marzo. Ancora una volta il menù è davvero ricchissimo, con il calcio che manda in scena altre partite delle Qualificazioni agli Europei 2024. Prosegue anche il Miami Open di tennis, con il Masters 1000 maschile e il Wta 1000 femminile che entrano sempre più nel vivo in Florida. Il tutto senza dimenticare l’Eurolega di basket: trasferte difficili per Virtus Bologna e Olimpia Milano, a caccia di una complicatissima rincorsa ai playoff. In Eurocup invece tocca a Brescia, mentre la notte italiana offre come sempre lo spettacolo della NBA. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Ilcompleto delloin tv per la giornata di28. Ancora una volta il menù è davvero ricchissimo, con il calcio che manda in scena altre partite delle Qualificazioni agli Europei 2024. Prosegue anche il Miami Open di tennis, con il Masters 1000 maschile e il Wta 1000 femminile che entrano sempre più nel vivo in Florida. Il tutto senza dimenticare l’Eurolega di basket: trasferte difficili per Virtus Bologna e Olimpia Milano, a caccia di una complicatissima rincorsa ai playoff. In Eurocup invece tocca a Brescia, mentre la notte italiana offre come sempre lo spettacolo della NBA.Face.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : AVVISO IMPORTANTE (NON È UNO SCHERZO) Oggi il ministro dello sport @andreaabodi, a distanza di 4 mesi dalla caduta… - BalataMauro : Un “narratore” del calcio oggi ci lascia. Gianni Minà era un grande professionista e un grandissimo uomo capace di… - sulsitodisimone : Nell'edicola sulsitodisimone trovi anche le prime pagine dei quotidiani sportivi - RikyNova83 : @M4rkPhilips È assurdo anche vedere il quinto posto come una catastrofe. È sport, se si dovesse arrivare sotto al… - NerazzurriamoP : RT @ZZiliani: AVVISO IMPORTANTE (NON È UNO SCHERZO) Oggi il ministro dello sport @andreaabodi, a distanza di 4 mesi dalla caduta di #Agnell… -