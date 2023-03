(Di martedì 28 marzo 2023) - Per i dem non ci sono sorprese: Francesco Boccia per Palazzo Madama e Chiara Braga per Montecitorio. Decisamente più traumatico il cambio al vertice dei deputati di Forza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... simocanettieri : RT @ilfoglio_it: Aula, nomine ed Europee: i tre indizi che uniscono Berlusconi a Meloni. Oggi il primo test in Consiglio dei ministri di… - ilfoglio_it : Aula, nomine ed Europee: i tre indizi che uniscono Berlusconi a Meloni. Oggi il primo test in Consiglio dei ministr… - FratellidItalia : RT @AndreaDePriamo: ??Oggi sono state ufficializzate dal Presidente dell’Unione Interparlamentare le nomine delle sezioni bilaterali di amic… - AndreaDePriamo : ??Oggi sono state ufficializzate dal Presidente dell’Unione Interparlamentare le nomine delle sezioni bilaterali di… - Bonny_VIII : @BastiatContrari Già. E inoltre ogni anno c'è un fuggi fuggi generale al momento di fare queste nomine. Andrebbero… -

- Per i dem non ci sono sorprese: Francesco Boccia per Palazzo Madama e Chiara Braga per Montecitorio. Decisamente più traumatico il cambio al vertice dei deputati di Forza ...il Presidente è nel suo secondo settennato. Se non dovesse dimettersi prima, giungerebbe a ben ... Accordo Fdi - Fi,sbloccate. B. Mps: il Mef deposita la lista per il cda; Maione... Il ...... a fine anno il congresso di FdI Sullo stesso argomento: Meloni eroina d'Ucraina Forza Italia col botto: Berlusconi destituisce Cattaneo (e a corte torna la Rossi) Il primo testin Consiglio ...

Pd, oggi le nomine. FI formalizza Barelli TGLA7

La Giunta regionale ha provveduto a nominare i propri rappresentanti in società ed enti. Sono nominati nel consiglio di amministrazione della Sitmb (Società Italiana Traforo del Monte Bianco) Laurent ...Il presidente del Senato che non è solo il presidente del Senato. Riceve ambasciatori, ma pure ministri scontenti sul governo. E' escluso dalle cerchia degli intimi della premier, ma le organizza inco ...