"Non è colpa nostra". Ritardi sulla terza tranche del Pnrr, la colpa è del governo Draghi (Di martedì 28 marzo 2023) Non ci può essere nessuna polemica nei confronti del governo guidato da Giorgia Meloni sulla terza tranche di fondi del Pnrr. A sottolinearlo è il ministro agli Affari europei Raffaele Fitto alla presentazione della Relazione semestrale della Corte dei conti sul Pnrr, dove replica alle critiche: "Sarebbe singolare che gli obiettivi al 31 dicembre 2022 fossero in carico a chi si è insediato a ottobre. È evidente che le visioni che sono emerse adesso riguardano scelte precedenti su cui non abbiamo da polemizzare ma da risolvere i problemi. Per questo abbiamo concordato con la Commissione un mese di proroga per verifiche specifiche e per trovare una soluzione a questi problemi sapendo che abbiamo davanti una sfida molto importante". "Se noi oggi capiamo, e lo possiamo capire ...

