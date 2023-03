Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneTogna : #Inter, qui Appiano: #Bastoni e #Gosens hanno lavorato quasi totalmente in gruppo, ci saranno per #InterFiorentina.… - ZZiliani : Caro Beppe #Marotta @Inter, capiamo che avendo vinto scudetti così per anni non sia facile per lei parlare, ma se s… - FBiasin : “#Skriniar, visita in Francia alla presenza di un medico del #Psg” È un giocatore dell’#Inter fino al 30/6 ma, di… - AndreaG86475875 : @NackaSkoglund89 C'è qualcuno che volle farmi credere che andava via per una scelta di vita,andava via per cambiare… - Sombrerosss : Ci sta l'uovo Balocco con i cappellini es juve/inter/Milan. Lo trovo in ogni negozio e i cappelli sono davvero cari… -

Il tecnico italianosvolgendo un gran lavoro sulla panchina del Brighton e viene già accostato ai top clubLa ... L'allenatore ex Sassuolo, accostato in Italia a top club comee Juventus, non ......dell', ancora in gol col Belgio dopo la tripletta contro la Svezia. Tutti i dettagli Il Belgio, dopo aver battuto la Svezia nella gara inaugurale delle qualificazioni ad Euro 2024,...Il Tottenham non se lavivendo benissimo ultimamente, tra risultati non all'altezza, spogliatoio in guerra con l'... a sua volta alquanto distante dalle prestazioni offerte con l'tra il 2020 ...

Inter, sta tornando il vero Lukaku Ancora in gol con il Belgio! Calciomercato.com

Con la pausa Nazionali e marzo che sta per volgere al termine, è tempo di pensare al prossimo impegno di Serie A per l’Inter. Nelle ultime sedute di allenamento ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi ...Per sfortuna sua e dell’Inter, arrivano brutte notizie dalla Timsah Arena di Bursa dove si sta giocando il match tra Turchia e Croazia, valevole per il Gruppo D delle Qualificazioni verso gli Europei ...