Ilary Blasi, frecciatina a Francesco Totti durante il concerto dei Maneskin: ecco cosa è successo (Di martedì 28 marzo 2023) Ilary Blasi ha appena trascorso un weekend romantico a Roma insieme al suo Bastian, un fine settimana in cui la coppia si è concessa anche il concerto dei Maneskin. Tra le foto scattate nel corso dell’evento, tuttavia, ai followers della Blasi non è sfuggito un dettaglio che ha tutta l’aria di essere una frecciatina, l’ennesima, all’ex Francesco Totti. Il dettaglio In uno dei selfie con Bastian, Ilary inquadra sullo sfondo Roberto D’ Agostino, sottolineando la sua presenza con un cuoricino posto in evidenza. Per molti non sarebbe un semplice saluto al fondatore del sito Dagospia, ma una frecciatina diabolica a Totti. In passato è stato proprio Dagospia ad aver dato lo scoop della relazione tra ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 28 marzo 2023)ha appena trascorso un weekend romantico a Roma insieme al suo Bastian, un fine settimana in cui la coppia si è concessa anche ildei. Tra le foto scattate nel corso dell’evento, tuttavia, ai followers dellanon è sfuggito un dettaglio che ha tutta l’aria di essere una, l’ennesima, all’ex. Il dettaglio In uno dei selfie con Bastian,inquadra sullo sfondo Roberto D’ Agostino, sottolineando la sua presenza con un cuoricino posto in evidenza. Per molti non sarebbe un semplice saluto al fondatore del sito Dagospia, ma unadiabolica a. In passato è stato proprio Dagospia ad aver dato lo scoop della relazione tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DrApocalypse : Ilary Blasi già stufa dell'Isola dei Famosi nel nuovo spot. 'Vabbè basta cari naufraghi arrangiatevi' - VIDEO - IOdonna : Del cast ci sono, per ora, solo ipotesi. Confermati Vladimir Luxuria e Enrico Papi come opinionisti - popmusic_lovers : RT @BITCHYFit: Il nuovo promo de L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi: “Arrangiatevi!” - BITCHYFit : Il nuovo promo de L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi: “Arrangiatevi!” - elleployalty : in questo confronto avrei voluto tanto ilary blasi, avrebbe asfaltato antonella con una parola #gfvip -