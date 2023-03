Francia, oltre 2 milioni in piazza contro la riforma delle pensioni. I sindacati tirano dritto: verso una nuova mobilitazione (Di martedì 28 marzo 2023) oltre 2 milioni di persone sono scese nelle piazze francesi, secondo un primo calcolo del sindacato Cgt, nella giornata di martedì 28 marzo, nella quale era stata data l’allerta massima per le proteste. Un dato che risulta in netto calo rispetto a quello di giovedì scorso, quando lo stesso sindacato aveva annunciato 3,5 milioni di manifestanti. Il ministero dell’Interno va molto più cauto e parla di 740 mila dimostranti in tutto il Paese. È il 23esimo giorno consecutivo di proteste e – data l’allerta per la sicurezza senza precedenti – sono stati mobilitati 13 mila poliziotti e gendarmi in tutta la Francia, di cui 5 mila solo a Parigi. Ieri il ministro dell’Interno Gerald Darmanin parlava di oltre mille persone di estrema sinistra che sarebbero arrivate dall’estero per unirsi agli scioperi. E di ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023)di persone sono scese nelle piazze francesi, secondo un primo calcolo del sindacato Cgt, nella giornata di martedì 28 marzo, nella quale era stata data l’allerta massima per le proteste. Un dato che risulta in netto calo rispetto a quello di giovedì scorso, quando lo stesso sindacato aveva annunciato 3,5di manifestanti. Il ministero dell’Interno va molto più cauto e parla di 740 mila dimostranti in tutto il Paese. È il 23esimo giorno consecutivo di proteste e – data l’allerta per la sicurezza senza precedenti – sono stati mobilitati 13 mila poliziotti e gendarmi in tutta la, di cui 5 mila solo a Parigi. Ieri il ministro dell’Interno Gerald Darmanin parlava dimille persone di estrema sinistra che sarebbero arrivate dall’estero per unirsi agli scioperi. E di ...

