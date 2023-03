Aurora Ramazzotti replica al gossip sul matrimonio con Goffredo Cerza: “L’anello è un promise ring” (Di martedì 28 marzo 2023) Aurora Ramazzotti matrimonio. In queste settimane si sono rincorsi dei rumors sulle nozze tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. I fan avevano notato un dettaglio che li aveva portati ad ipotizzare che dopo la nascita del primo figlio i due potessero convolare a nozze. In una delle storie di Michelle Hunziker, si vedeva chiaramente la ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023). In queste settimane si sono rincorsi dei rumors sulle nozze tra. I fan avevano notato un dettaglio che li aveva portati ad ipotizzare che dopo la nascita del primo figlio i due potessero convolare a nozze. In una delle storie di Michelle Hunziker, si vedeva chiaramente la ... TAG24.

