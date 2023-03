Anche l'attrice di "Notting Hill" cede al fascino dell'accessorio capelli di stagione: la frangia lunga, piena ma leggera. Bellissima (Di martedì 28 marzo 2023) Sono passati quasi dieci anni da quando Julia Roberts ha sfoggiato una frangia: l’ultima volta? Nel 2014 alla 71esima edizione dei Golden Globes. Oggi però, l’attrice di “Notting Hill” e “Ticket to Paradise”, in occasione dell’evento Watches and Wonders 2023 a Ginevra, ha deciso di seguire le tendenze di stagione scegliendo una frangia lunga, o in gergo long curtain bangs, che si adatta perfettamente al suo taglio lungo e mosso. frangia, tutti gli stili di tendenza del 2023 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 marzo 2023) Sono passati quasi dieci anni da quando Julia Roberts ha sfoggiato una: l’ultima volta? Nel 2014 alla 71esima edizione dei Golden Globes. Oggi però, l’di “” e “Ticket to Paradise”, in occasione’evento Watches and Wonders 2023 a Ginevra, ha deciso di seguire le tendenze discegliendo una, o in gergo long curtain bangs, che si adatta perfettamente al suo taglio lungo e mosso., tutti gli stili di tendenza del 2023 guarda le foto ...

