Abilitazione all’estero, Cisl Scuola: “Evitare soluzioni affrettate. Verificare le istanze di riconoscimento titoli” (Di martedì 28 marzo 2023) Si è appena concluso al Ministero l’incontro sulla bozza di ordinanza che modifica l’O.M. 112 del 2022 relativa alla costituzione delle GPS, per il biennio 2022/24, per quanto riguarda le questioni riguardanti i titoli di specializzazione e Abilitazione conseguiti all’estero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 marzo 2023) Si è appena concluso al Ministero l’incontro sulla bozza di ordinanza che modifica l’O.M. 112 del 2022 relativa alla costituzione delle GPS, per il biennio 2022/24, per quanto riguarda le questioni riguardanti idi specializzazione econseguiti. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Abilitazione all’estero, Cisl Scuola: “Evitare soluzioni affrettate. Verificare le istanze di riconoscimento titoli” - cislscuola : Titoli di abilitazione e specializzazione conseguiti all'estero, chiesta al Ministero l'attivazione del confronto p… - infoitinterno : Abilitazione all’estero, in attesa dell’ordinanza i docenti si ribellano: “non ci stiamo a essere scavalcati” - TecnicaScuola : Abilitazione all’estero, in attesa dell’ordinanza i docenti si ribellano: “non ci stiamo a essere scavalcati” --… - infoitinterno : Bucalo (FdI): 'Una svolta per migliaia e migliaia di docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'estero' -