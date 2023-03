Matteo Diamante | appello per Nikita | “Alla faccia di chi le vuole male”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 marzo 2023) L’ex gieffino lancia un importantesui social:chiama a raccolta i fan diQuesta sera avrà luogo la semifinale del GF Vip 7, con Alfonso Signorini pronto a regalare ai milioni di appassionati del reality gli ultimi verdetti a una settimana dfinalissima. In tre hanno già staccato il pass per l’ultimo atto del programma, ovvero Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, mentre tre papabili finalisti come Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno sfortunatamente lasciato la Casa quando il traguardo sembrava ormai vicinissimo, tra squalifiche ed eliminazioni a sorpresa. Il pubblico intanto continua a spingere per l’approdo in finale diPelizon, che con Edoardo Tavassi è tra i big di questa edizione non ancora certi ...