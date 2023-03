Kostic infortunato, la Juventus trema: senza di lui diventa complicatissimo (Di lunedì 27 marzo 2023) Un problema fisico che mette in ansia tutto il mondo Juve; l’infortunio di Kostic fa tremare il popolo bianconero. La sosta per le nazionali non è proprio ben vista dai tifosi delle varie di squadre; il rischio di leggere di problemi fisici riguardo i proprio beniamini è sempre molto alto ed è quello che è successo al popolo bianconero. La notizia dell’infortunio di Kostic ha bloccato l’intero mondo Juve; al rientro dalla sosta, infatti, i bianconeri avranno il match casalingo contro il Verona con Allegri con la coperta cortissima a centrocampo tra infortuni e squalifiche. Kostic (Ansafoto)Questo, però, non è il problema principale; Kostic è uno dei giocatori più importanti della Juventus. Il suo impatto sul mondo bianconero è stato talmente forte da meritarsi un soprannome decisamente ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 27 marzo 2023) Un problema fisico che mette in ansia tutto il mondo Juve; l’infortunio difare il popolo bianconero. La sosta per le nazionali non è proprio ben vista dai tifosi delle varie di squadre; il rischio di leggere di problemi fisici riguardo i proprio beniamini è sempre molto alto ed è quello che è successo al popolo bianconero. La notizia dell’infortunio diha bloccato l’intero mondo Juve; al rientro dalla sosta, infatti, i bianconeri avranno il match casalingo contro il Verona con Allegri con la coperta cortissima a centrocampo tra infortuni e squalifiche.(Ansafoto)Questo, però, non è il problema principale;è uno dei giocatori più importanti della. Il suo impatto sul mondo bianconero è stato talmente forte da meritarsi un soprannome decisamente ...

