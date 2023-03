Gianmarco Petrelli vince una borsa di studio ad Amici 22 (Di lunedì 27 marzo 2023) Nella scorsa puntata del serale di Amici 22, Gianmarco Petrelli, allievo di Alessandra Celentano, a dovuto abbandonare il talent show di Canale 5. Ma non ci sono state solo brutte notizie per il ballerino: ha ottenuto una borsa di studio. Ecco i dettagli. Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici 22 Maria De Filippi annuncia una sorpresa per Gianmarco Nel daytime di oggi, Maria De Filippi ha annunciato la vittoria di una borsa di studio per il ballerino della Celentano. Petrelli ha ottenuto una borsa a New York di tre settimane, offerta da una delle più prestigiose accademie di danza moderna della capitale americana, la Joffrey Ballet School: “Un percorso intensivo di studio ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 marzo 2023) Nella scorsa puntata del serale di22,, allievo di Alessandra Celentano, a dovuto abbandonare il talent show di Canale 5. Ma non ci sono state solo brutte notizie per il ballerino: ha ottenuto unadi. Ecco i dettagli. Leggi anche: Dove vedere la replica di22 Maria De Filippi annuncia una sorpresa perNel daytime di oggi, Maria De Filippi ha annunciato la vittoria di unadiper il ballerino della Celentano.ha ottenuto unaa New York di tre settimane, offerta da una delle più prestigiose accademie di danza moderna della capitale americana, la Joffrey Ballet School: “Un percorso intensivo di...

