Esplosivo scontro in diretta TV | Gemma e Tina | la verità scoppia!

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 27 marzo 2023) In un’edizione pomeridiana di Uomini e Donne del 27 marzo 2023, è stata annunciata la fine della relazione tra Silvio eGalgani. L’opinionistaCipollari non ha esitato a mettere in difficoltà, insistendo affinché dicesse la: “Sei diventata noiosa, devi essere sincera. In tutti questi anni non hai mai mostrato insoddisfazione, ma ora non funziona più tra voi. Voglio vedere i video delle tue precedenti storie, quando chiedevi di fare l’amore e ora fai la scandalizzata.” Maria De Filippi ha confermato che la storia trae il suo nuovo pretendente è già finita.ha espresso il suo disappunto riguardo alcune frasi volgari di Silvio, male ha ricordato che in passato aveva un atteggiamento differente: “Dove era finito il romanticismo? ...