"470 candidati comunisti". Le elezioni-farsa di Cuba

La farsa elettorale a Cuba: 470 candidati comunisti per 470 seggi in Parlamento La dittatura utilizza un sistema elettorale che impedisce qualsiasi parvenza di democrazia. Piaccia o no, ieri 5 milioni di Cubani sono andati alle urne per rinnovare i 470 seggi dell'Assemblea Nazionale del Potere Popolare (il Parlamento) ratificando, sì o sì, una lista di 470 candidati, tutti comunisti. Le tre schede disponibili consentivano loro di votare per tutti i candidati nel loro collegio elettorale, votare per alcuni o votare per uno solo. Ovviamente i più votati sono stati Raúl Castro (ma non aveva detto che lasciava la politica?) e il presidente de facto Díaz-Canel.

Elezioni a Cuba, scongiurata la diminuzione dell'affluenza Se tutti i 470 candidati otterranno una piena approvazione, ha infine detto, Cuba avrà un parlamentare ogni 30.000 abitanti, con un'alta percentuale di donne e giovani. 

Tra 470 candidati, di cui metà provenienti dalle assemblee comunali delle elezioni amministrative del mese di novembre dello scorso anno, e la restante parte proveniente da gruppi associazionistici.

Cuba alle urne I cubani al voto per eleggere l'Assemblea Nazionale del Potere Popolare. Con 470 candidati in corsa per i seggi della legislatura e nessuno sfidante dell'opposizione, il risultato è scontato. Quasi tutti fanno parte del partito comunista cubano, l'unico partito che può...

L'esule Elian Gonzalez deputato al parlamento cubano: "Fidel sarebbe fiero di me" Nel 2000, a 6 anni, l'orfano sopravvissuto a una traversata di profughi verso Miami, fu conteso tra Usa e L'Avana. Tornato in patria, fu accolto come un eroe, ora, a 29 anni, il seggio da deputato...