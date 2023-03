Ucraina, Zelensky: “Non possiamo lanciare controffensiva, nostre armi insufficienti” (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – Le forze armate non possono ancora lanciare una controffensiva al fronte. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista al quotidiano giapponese The Yomiuri Shimbun. Il presidente ha anche definito “difficile” la situazione nell’est e ha ribadito che la ragione di ciò è la mancanza di munizioni. L’Ucraina ha bisogno di munizioni e aerei da combattimento, ha sottolineato. “Stiamo aspettando munizioni dai nostri partner”, ha aggiunto, osservando che l’esercito russo usa ogni giorno tre volte più munizioni delle forze ucraine. Kiev, ‘oltre 700 militari russi uccisi ieri’ La Russia ha perso nell’ultimo giorno 720 uomini, facendo salire a 169.890 le perdite fra le sue fila dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – Le forze armate non possono ancoraunaal fronte. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyrin un’intervista al quotidiano giapponese The Yomiuri Shimbun. Il presidente ha anche definito “difficile” la situazione nell’est e ha ribadito che la ragione di ciò è la mancanza di munizioni. L’ha bisogno di munizioni e aerei da combattimento, ha sottolineato. “Stiamo aspettando munizioni dai nostri partner”, ha aggiunto, osservando che l’esercito russo usa ogni giorno tre volte più munizioni delle forze ucraine. Kiev, ‘oltre 700 militari russi uccisi ieri’ La Russia ha perso nell’ultimo giorno 720 uomini, facendo salire a 169.890 le perdite fra le sue fila dal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Una giornata all’ambasciata ucraina. La resistenza di Kyiv contro la propaganda russa e il populismo italiano. I di… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mykhailo Podolyak, consigliere di Zelensky, si dice 'molto colpito' da Giorgia Meloni. In un'intervista a… - Agenzia_Ansa : 'Mosca ridimensiona i piani per l'offensiva di primavera'. Bloomberg cita fonti anonime, il Cremlino cerca di arruo… - StefaniaFalone : RT @DanielaColi2: L'Ucraina non può lanciare la controffensiva, perché non ha carri armati né artiglieria, dice Zelensky - Sara08775270 : @vonderleyen Gestire la migrazione..e niente, fa già ridere così. Sostenere l'Ucraina? Quanto ci guadagni Ursula? Z… -