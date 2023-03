Polemica Isola dei famosi 2023: un concorrente criticato perchè puzza (Di sabato 25 marzo 2023) La lunga stagione del Grande Fratello Vip 7 è stata segnata da numerosi eventi, che ancora stiamo cercando di elaborare e non è finita qui, perché già si è iniziato a parlare delle prime polemiche riguardanti un altro reality di Canale 5, l’Isola dei famosi, condotto da Ilary Blasi. Nonostante il programma non sia ancora iniziato, alcuni aspiranti naufraghi hanno protestato contro la presenza di un concorrente che, secondo loro, avrebbe un forte odore corporeo. Isola dei famosi 2023, la protesta dei Vip Questa indiscrezione è stata riportata da Dagospia e sembra aver provocato una vera e propria rivolta tra i vip. Alcuni di loro avrebbero chiesto alla produzione di escludere il naufrago in questione, mentre altri avrebbero minacciato di ritirarsi se avessero dovuto condividere lo ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 marzo 2023) La lunga stagione del Grande Fratello Vip 7 è stata segnata da numerosi eventi, che ancora stiamo cercando di elaborare e non è finita qui, perché già si è iniziato a parlare delle prime polemiche riguardanti un altro reality di Canale 5, l’dei, condotto da Ilary Blasi. Nonostante il programma non sia ancora iniziato, alcuni aspiranti naufraghi hanno protestato contro la presenza di unche, secondo loro, avrebbe un forte odore corporeo.dei, la protesta dei Vip Questa indiscrezione è stata riportata da Dagospia e sembra aver provocato una vera e propria rivolta tra i vip. Alcuni di loro avrebbero chiesto alla produzione di escludere il naufrago in questione, mentre altri avrebbero minacciato di ritirarsi se avessero dovuto condividere lo ...

