Morto Gordon Moore | pioniere e filantropo Silicon Valley | aveva 94 anni

(Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – Ildella, cofondatore di Intel,all’età di 94alle Hawaii.iniziato a lavorare sui semiconduttori negli’50 ed era noto anche per aver predetto che le capacità di elaborazione del computer sarebbero raddoppiate ogni anno – successivamente riviste a ogni due – un’intuizione conosciuta come Legge di. Quella “legge” divenne il fondamento per l’industria dei processori per computer e influenzò la rivoluzione dei PC. Due decenni prima dell’inizio della rivoluzione informatica,scrisse in un articolo che i circuiti integrati avrebbero portato “a meraviglie come computer domestici – o almeno ...

