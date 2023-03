Masters 1000 Miami, Gasquet si ritira. Cambia il programma: Musetti alle 17, Berrettini alle 18 (Di sabato 25 marzo 2023) Colpo di scena al Masters 1000 di Miami. Nel corso del sabato, giornata che chiude il secondo turno del singolare maschile, arriva il ritiro ed il forfait di Richard Gasquet che dunque permette a Stefanos Tsitsipas di avanzare al terzo turno senza giocare neanche un punto. Questo comporta la rimodulazione di tutto il programma di gioco: Lorenzo Musetti, previsto come primo match dalle ore 16 italiane sul campo 1, giocherà invece alle 17 contro il ceco Jiri Lehecka. Sul campo 1 si comincerà a giocare alle 18 italiane (13 locali) con Matteo Berrettini opposto al padrone di casa McDonald mentre, a seguire, sarà la volta di Lorenzo Sonego contro il britannico Daniel ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Colpo di scena aldi. Nel corso del sabato, giornata che chiude il secondo turno del singolare maschile, arriva il ritiro ed il forfait di Richardche dunque permette a Stefanos Tsitsipas di avanzare al terzo turno senza giocare neanche un punto. Questo comporta la rimodulazione di tutto ildi gioco: Lorenzo, previsto come primo match dore 16 italiane sul campo 1, giocherà invece17 contro il ceco Jiri Lehecka. Sul campo 1 si comincerà a giocare18 italiane (13 locali) con Matteoopposto al padrone di casa McDonald mentre, a seguire, sarà la volta di Lorenzo Sonego contro il britannico Daniel ...

