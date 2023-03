Psg | Al-Khelaifi | “Abbiamo in squadra i migliori al mondo | vogliamo andare avanti con loro”

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il presidente del Psg, Nasser Al-, ha rilasciato un’intervista a Marca, toccando vari temi: “inalcuni deigiocatori del, siamo fortunati. Nonostante avessero offerte da altri club, hanno scelto di giocare con noi e siamo al lavoro per proseguire insieme. Mercato? Non sono preoccupato. Stiamo facendo le cose per bene, non commetteremo errori“. Il patron dei parigini ha poi parlato di un possibile interesse per il Malaga: “Sono sempre incuriosito da qualsiasi cosa sia in vendita. La città è fantastica e lo stesso vale per il club. Se dovesse presentarsi l’opportunità, perché no“. Infine, sulla Superlega: “Non credo nemmeno di dovermi pronunicare in merito. Per noi non rappresenta una minaccia“. SportFace.