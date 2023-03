Piccolotti (AVS): “Fondo per aiutare le famiglie in difficoltà a coprire i costi delle gite, interrogazione al ministro Valditara” (Di venerdì 24 marzo 2023) La deputata Elisabetta Piccolotti (Alleanza Verdi Sinistra) ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Istruzione, Valditara, per conoscere le iniziative urgenti che il Ministero intende intraprendere, anche a livello normativo, per la creazione di un Fondo destinato ad aiutare le famiglie in difficoltà a coprire i costi dei viaggi di istruzione e delle gite scolastiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 marzo 2023) La deputata Elisabetta(Alleanza Verdi Sinistra) ha presentato un'parlamentare aldell'Istruzione,, per conoscere le iniziative urgenti che il Ministero intende intraprendere, anche a livello normativo, per la creazione di undestinato adleindei viaggi di istruzione escolastiche. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Piccolotti (AVS): “Fondo per aiutare le famiglie in difficoltà a coprire i costi delle gite, interrogazione al mini… - orizzontescuola : Presidio psicologico in ogni scuola, Piccolotti (AVS): “Misura necessaria”. Scarpa (PD): “Non solo per gli studenti… - ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: insieme ai parlamentari Elisabetta #Piccolotti, di Avs, Elisa #Pirro del M5S, Rachele #Scarpa, promotrice dell'intergrupp… - Pilipo83 : RT @ultimora_pol: insieme ai parlamentari Elisabetta #Piccolotti, di Avs, Elisa #Pirro del M5S, Rachele #Scarpa, promotrice dell'intergrupp… - giusev76 : RT @ultimora_pol: insieme ai parlamentari Elisabetta #Piccolotti, di Avs, Elisa #Pirro del M5S, Rachele #Scarpa, promotrice dell'intergrupp… -