Pensioni Francia | nuove proteste | rinviata visita di re Carlo III

(Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) –laindi reIII, in programma dal 26 al 29 marzo. Lo rende noto l’Eliseo spiegando che la decisione è stata presa in seguito all’annuncio, da parte dei sindacati, di una nuova giornata di manifestazione nazionale il prossimo 28 marzo contro la riforma dellevoluta dal presidente francese Emmanuel Macron. La decisione di rinviare ladi re”è stata presa dai governi francese e britannico dopo un colloquio telefonico tra il presidente della Repubblica (Macron, ndr) e il re questa mattina”. Il rinvio è stato quindi concordato ”per poter accogliere sua Maestà reIII nelle condizioni che corrispondono alla nostra relazione di amicizia”, recita la nota dell’Eliseo. L'articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In Francia continuano gli scioperi e le proteste contro la riforma delle pensioni. Molti i disagi, viaggiatori a pi… - Tg3web : Ottocentomila persone sono scese in piazza a Parigi contro la riforma delle pensioni. Violenti scontri tra black bl… - Agenzia_Ansa : Proteste contro la riforma delle pensioni in Francia: a Parigi 800 mila in corteo secondo gli organizzatori, per la… - elenasantori902 : In Francia continua la protesta contro la riforma delle pensioni, guerriglia a Parigi Nona giornata di mobilitazion… - _PistisSophia : RINVIATA la visita di stato di re Carlo in Francia perché il presidente francese Macron non vuole che il re del Re… -

La visita di re Carlo III inprevista dal 26 al 29 marzo è stata rinviata. Lo ha reso noto l'Eliseo. In questi ultimi ...a causa delle violente proteste contro la riforma delle...secondo cui togliersi l'orologio sarebbe stata una strategia per poter parlare di salari e... Macron lo indossava anche il giorno della finale dei mondiali persi dallacontro l'...... non ha mostrato segni di pentimento per aver fatto passare di forza una riforma delle... Secondo il sindacato CGT, 3,5 milioni di manifestanti sono scesi in strada in tutta lama per ...

“Considerato l'annuncio, ieri, di una nuova giornata nazionale di azione contro la riforma delle pensioni martedì 28 marzo in Francia, la visita del re Carlo III, inizialmente prevista dal 26 al 29 ...In Francia un popolo che, a differenza di altri (non faccio nomi) si ricorda di essere tale, sta letteralmente insorgendo contro la decisione del presidente Macron di imporre una riforma delle ...