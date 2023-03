Judo | Matteo Piras e Veronica Toniolo sul podio al Grand Slam di Tbilisi

(Di venerdì 24 marzo 2023), 24 mar. - (Adnkronos) - Esordio brillante per l'Italia del(Georgia). Nella giornata inaugurale del quartostagionale, infatti, sono arrivati due podi per i colori azzurri.si è classificato al terzo posto nella categoria dei -66 kg maschili. Il torinese, inserito nella Pool C, ha sconfitto in successione il canadese Juan Postigos ed il tedesco David Ickes prima di arrendersi di fronte al mongolo Baskhuu Yondonperenlei. L'azzurro, tuttavia, non si è perso d'animo. Nel ripescaggio ha avuto la meglio prima sul turkmeno Serdar Rahimov e poi sul georgiano Vazha Margvelashvili. Terzo insieme aanche l'ucraino Bogdan Iadov mentre i primi due gradini delsono andati rispettivamente ...

