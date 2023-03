Edoardo Donnamaria e la battuta sulla gravidanza Aurora Ramazzotti, pioggia di critiche (Di venerdì 24 marzo 2023) Il pancione di Aurore Ramazzotti è stato oggetto dell'ironia di Edoardo Donnamaria: piovono critiche sull'ex gieffino Leggi su comingsoon (Di venerdì 24 marzo 2023) Il pancione di Auroreè stato oggetto dell'ironia di: piovonosull'ex gieffino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eccall3 : Edoardo Donnalisi perché 'hai detto Donnamaria e non Donnalisi' #donnalisi - giorgiaa_leuzzi : RT @Chiia28_: ?Edoardo Donnamaria ?Edoardo Donnarumma ?Edoardo Donnalisi Tutto apposto @drojette #donnalisi - donnalisiii : Da oggi non è più nè EDOARDO DONNAMARIA nè DROJETTE… da oggi è direttamente EDOARDO DONNALISI @drojette ???????????? #donnalisi - Chiia28_ : ?Edoardo Donnamaria ?Edoardo Donnarumma ?Edoardo Donnalisi Tutto apposto @drojette #donnalisi - Lola85229934 : Da Edoardo Donnamaria ad Edoardo Donnalisi è un attimo. Io non ce la posso fare ?? #donnalisi -