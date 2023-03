Walter Renna nuovo Amministratore delegato di Fastweb

(Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo 23 anni di grandi successi in, di cui dieci nel ruolo di, Alberto Calcagno ha deciso di presentare le dimissioni e lascerà l’azienda a fine settembre 2023. Il Consiglio di amministrazione – riferisce una nota – ha nominatocomedidal primo ottobre 2023.e’ nato nel 1982. Dopo la laurea in economia all’Universita’ di Bologna e il Master of Science presso l’Universita’ Bocconi di Milano,ha iniziato la sua carriera professionale in veste di consulente Mergers and Acquisitions per Kpmg. Nel 2008 e’ entrato nel team Strategia die lo ha diretto fino al 2018. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : Fastweb, cambio al vertice: Walter Renna nuovo ad - bizcommunityit : Chi è Walter Renna, nuovo ceo di Fastweb al posto di Calcagno #CEO - zazoomblog : Fastweb cambio al vertice: Walter Renna nuovo ad - #Fastweb #cambio #vertice: #Walter - Imillecom : Walter Renna, dal 2021 a capo del team Product Design and Delivery di Fastweb – responsabile di marketing, comunica… - Imillecom : Walter Renna, dal 2021 a capo del team Product Design and Delivery di Fastweb – responsabile di marketing, comunica… -

Cambio al vertice per Fastweb connominato nuovo ceo e Alberto Calcagno che lascia il gruppo dopo 23 anni. Calcagno ha deciso di presentare le dimissioni e lascerà l'azienda a fine settembre 2023. Il Consiglio di ...Gli subentra. Christoph Aeschlimann, presidente del Consiglio di amministrazione di Fastweb, dichiara: " Alberto Calcagno è direttamente collegato alla storia di successo di Fastweb. ...Alberto Calcagno, da 23 anni in Fastweb e da un decennio alla sua guida, ha rassegnato le proprie dimissioni e lascerà l'azienda a fine settembre: il ruolo di CEO passerà nelle mani di, formalmente con l'inizio del mese di ottobre. L'incarico è stato ufficializzato con la nomina del Consiglio di Amministrazione. Fastweb ha scelto il nuovo CEO: èClasse ...

Fastweb, Walter Renna nuovo ceo: "Pronti a sfide future" CorCom

Il Consiglio di amministrazione – riferisce una nota – ha nominato Walter Renna come nuovo Amministratore delegato di Fastweb dal primo ottobre 2023. Walter Renna e’ nato nel 1982. Dopo la laurea in ...«Gli uomini perdono la salute per guadagnare soldi, poi spendono i soldi per riavere la salute e per pensare con ansia al futuro si scordano del presente, quindi finiscono per non vivere né il present ...