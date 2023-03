(Di giovedì 23 marzo 2023) Lotta allo spaccio di, controlli e verifiche capillari dei Carabinieri, che hanno portato all’arresto di 17. E al sequestro di centinaia di dosi e di circa 6.000 euro in contanti, con la Capitale che è stata passata al setaccio, quartiere per quartiere. Perché prosegue mirata e senza sosta l’attività antidei Militari del Comando Provinciale di, coordinati dalla Procura della Repubblica: negli ultimi 3 giorni, dal centro storico alle periferie, sono finite in17, tutte gravemente indiziate del reato di detenzione e spaccio dicoldiNel dettaglio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, ondata di arresti per droga: 17 persone in manette, tra di loro pusher col reddito di cittadinanza - sabysal74 : @rep_roma Basta fermare questa ondata di tifo violento, è un imperativo. Poi io applicherei il principio chi rompe… - visiorace : #FIDAL Maratona di Roma, un’ondata di passione -

... che ha portato la guardia di finanza ad effettuare perquisizioni a Torino, Milano e. Nel ... nel pieno della primadella pandemia.La Procura diha aperto un'indagine, che però finora non è riuscita a individuare i ... Come mai ha deciso di investire nel trading online 'In quel periodo eravamo nel pieno della seconda...I suoi commenti hanno scatenato un'di violenza contro i migranti e i proprietari terrieri, ... A, infatti, si è riunito il comitato tecnico del ministero dell'Interno . A presiederlo c'era ...

Roma, ondata di arresti per droga: 17 persone in manette, tra di loro pusher col reddito di cittadinanza Il Corriere della Città

La Procura di Roma ha aperto un'indagine, che però finora non è riuscita a individuare i responsabili, perché avevano fornito alla vittima false generalità. «In quel periodo eravamo nel pieno della ...Attacco hacker contro alcuni siti italiani: i colpevoli sarebbero filorussi e la motivazione sarebbe la posizione nella guerra in Ucraina.