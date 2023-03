Riforma pensioni in Francia, duri scontri a Rennes: la manifestazione di pescatori si trasforma in una guerriglia urbana – Video (Di giovedì 23 marzo 2023) A Rennes, una manifestazione di pescatori, guidata da diversi elementi radicali contrari alla Riforma delle pensioni, si trasforma in uno scontro con la polizia. In diverse vie della città vengono accesi fuochi, poi spenti dai cannoni ad acqua della polizia. Un manifestante, gravemente ferito al volto, che affermava di essere stato picchiato con i manganelli, è stato arrestato dalla polizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) A, unadi, guidata da diversi elementi radicali contrari alladelle, siin uno scontro con la polizia. In diverse vie della città vengono accesi fuochi, poi spenti dai cannoni ad acqua della polizia. Un manifestante, gravemente ferito al volto, che affermava di essere stato picchiato con i manganelli, è stato arrestato dalla polizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

