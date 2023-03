Quale zampa è la tua preferita? Scegli e scopri cosa significa e cosa dice di te (Di giovedì 23 marzo 2023) Scegli la tua zampa preferita tra le tre di seguito e ti diremo qualcosa di più sulla tua personalità. Qual è la tua zampa preferite tra le tre che vedi di seguito? Sappi che quello che Sceglierai dirà molto di te e della tua personalità. C’è una sola regola: non barare. Segui il tuo istinto, ascolta cosa ti dice e percorri semplicemente la strada che ti indica. Quello che troverai alla fine sarà qualcosa che non conosci sulla tua personalità. Sia chiaro: questo test nasce puramente a scopo ludico, non ha alcun fondamento scientifico, né pretende di sostituirsi a uno psicologo, quindi prendilo come svago. Che zampa Scegli?-GranTennisToscanaLa tua ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 23 marzo 2023)la tuatra le tre di seguito e ti diremo qualdi più sulla tua personalità. Qual è la tuapreferite tra le tre che vedi di seguito? Sappi che quello cheerai dirà molto di te e della tua personalità. C’è una sola regola: non barare. Segui il tuo istinto, ascoltatie percorri semplicemente la strada che ti indica. Quello che troverai alla fine sarà qualche non conosci sulla tua personalità. Sia chiaro: questo test nasce puramente a scopo ludico, non ha alcun fondamento scientifico, né pretende di sostituirsi a uno psicologo, quindi prendilo come svago. Che?-GranTennisToscanaLa tua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zampa_bitter : RT @nonleggerlo: Twitter compie 17 anni. Siamo chiamati, come spesso accade, a svolgere del vero Servizio pubblico. Dunque ditemi, quale… - CaterinDi : RT @DanielaZini1: @fuoridalcorotv 19/11/2021 Sandra Zampa sull'ipotesi di restrizioni per i non vaccinati: 'E' un'ipotesi alla quale si sta… - zampa_bitter : RT @LaZanzaraR24: Cruciani: 'In quale città hanno affittato un'ambulanza con tanto di sirena e lampeggiante per inaugurare un negozio? In q… - balder1965 : @enzomazza @zampa_bitter @MarcoFattorini Premesso il mediterraneo che è una via d'accesso, chiediti perché invece c… - DanielaZini1 : RT @DanielaZini1: @fuoridalcorotv 19/11/2021 Sandra Zampa sull'ipotesi di restrizioni per i non vaccinati: 'E' un'ipotesi alla quale si sta… -

Il salvataggio di Vesgo, il gatto finito nel camino di un palazzo Era Vesgo, il micio di Murilo Mothsin e Vitoria Gaspar, scomparso da due giorni, per il quale erano stati affissi manifesti e lanciati appelli sui social network. Un cucciolo con problemi di vista ... La cinghialetta Maddy sarà curata dai veterinari di Bonassai Solo dopo le opportune valutazioni dei veterinari si saprà quale potrà essere il destino della ... probabilmente con una zampa fratturata. La segnalazione ha suscito molta emozione sul web e ... La cinghialetta ferita Maddy sarà curata dai veterinari di Bonassai Solo dopo le opportune valutazioni dei veterinari si saprà quale potrà essere il destino della ... probabilmente con una zampa fratturata. La segnalazione ha suscito molta emozione sul web e ... Era Vesgo, il micio di Murilo Mothsin e Vitoria Gaspar, scomparso da due giorni, per ilerano stati affissi manifesti e lanciati appelli sui social network. Un cucciolo con problemi di vista ...Solo dopo le opportune valutazioni dei veterinari si sapràpotrà essere il destino della ... probabilmente con unafratturata. La segnalazione ha suscito molta emozione sul web e ...Solo dopo le opportune valutazioni dei veterinari si sapràpotrà essere il destino della ... probabilmente con unafratturata. La segnalazione ha suscito molta emozione sul web e ... Quale zampa è la tua preferita Scegli e scopri cosa significa e cosa ... Grantennis Toscana Ci mancavano anche le zecche: sono già tornate Diversi veterinari ticinesi segnalano la presenza massiccia dei parassiti già dai primi di marzo – In genere il morso di zecca non è pericoloso per la salute, tuttavia non bisogna prenderlo sottogamba ... Ommioddio, sono già tornate le zecche! Diversi veterinari ticinesi segnalano la presenza massiccia dei parassiti già dai primi di marzo – In genere il morso di zecca non è pericoloso per la salute, tuttavia non bisogna prenderlo sottogamba ... Diversi veterinari ticinesi segnalano la presenza massiccia dei parassiti già dai primi di marzo – In genere il morso di zecca non è pericoloso per la salute, tuttavia non bisogna prenderlo sottogamba ...Diversi veterinari ticinesi segnalano la presenza massiccia dei parassiti già dai primi di marzo – In genere il morso di zecca non è pericoloso per la salute, tuttavia non bisogna prenderlo sottogamba ...