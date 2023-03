Meloni | «Sul patto di stabilità evitare gli errori del passato» Verso un incontro con Macron a fine giornata |La lite in Aula

(Di giovedì 23 marzo 2023) La presidente del Consiglio: «Tema migranti centrale. Ucraina? Non c’è misura più efficace di garantire l’equilibrio tra le due forze in campo. Auto? Legarsi a tecnologie detenute da nazioni esterne all’Unione è una scelta che non favorisce la competitività del nostro sistema»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Questa mattina in Aula la presidente Meloni è tornata sul tema del Mes, affermando più o meno testualmente: “Non c’… - MatteoRichetti : Ampio servizio del @tg2rai sul dibattito alla Camera. Stralci dell’intervento della Meloni, e spazio a tutti gli in… - La7tv : #lariachetira @CarloCalenda: 'La cosa surreale è Meloni che dice a noi all'opposizione di usare toni contenuti. Se… - paoloangeloRF : Meloni a Bruxelles: 'Non si torni indietro sul patto di stabilità' - CenturrinoLuigi : RT @serebellardinel: Il buco di bilancio sul #Superbonus è stata una delle tante menzogne raccontate agli #italiani da #Meloni! #Conte è i… -

...arriva a Bruxelles per la due giorni del Consiglio europeo. In agenda la guerra in Ucraina, l'energia e l'economia mentre, solo a margine, si parlerà della gestione dei flussi migratori.......norma era già stata approvato alla Camera nella scorsa legislatura e il partito di Giorgia... sostenuta da tutto il centrodestra , di riforma dell'articolo 146 del codice penaletema delle ...Fonti Ue: 'Sosteniamonel tenere alta l'attenzionetema' 'Sosteniamo assolutamente' nel mantenere alta l'attenzionetema dei migranti ai tavoli Ue 'come dimostrato dalla bozza ...

Giorgia Meloni al Consiglio europeo: «Sul patto di stabilità l’Ue deve evitare gli errori del passato.... Corriere della Sera

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Nel suo intervento di ieri la premier ha confermato la strategia della destra di basare la comunicazione contro le politiche sul clima con bugie allo scopo di generare paura tra i cittadini. E’ una ...