Meloni arriva al Consiglio Ue: "Posizione della Lega sull'Ucraina non mi preoccupa". A Bruxelles la sfida (a distanza) con Schlein (Di giovedì 23 marzo 2023) Giorgia Meloni arriva a Bruxelles per il Consiglio europeo, dove ha il compito di gestire due dossier molti delicati per l'Italia – transizione green e Patto di Stabilità – ma deve tenere a bada anche i malumori tutti romani. O meglio gli strascichi del voto di mercoledì al Senato: la Lega infatti, seppur votando con la maggioranza, non ha mancato di manifestare il suo dissenso rispetto alla linea del governo sull'invio di armi a Kiev. Le posizioni del partito di Matteo Salvini sull'Ucraina "francamente non mi preoccupano", replica Meloni ai cronisti presenti a Bruxelles. Dove oggi è arrivata anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, per partecipare al pre-vertice dei Socialisti europei.

