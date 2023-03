L’obbligo e le modalità di denuncia degli infortuni all’INAIL e le sanzioni in caso di omessa denuncia (Di giovedì 23 marzo 2023) Gli infortuni in ambito scolastico (sia in riferimento agli studenti che al personale), purtroppo, rientrano tra gli accadimenti che possono verificarsi in qualsiasi istituzione scolastica. All’esito del verificarsi di un infortunio il dirigente scolastico (o un suo delegato), in qualità di datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’INAIL attraverso il portale ed in modalità L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 marzo 2023) Gliin ambito scolastico (sia in riferimento agli studenti che al personale), purtroppo, rientrano tra gli accadimenti che possono verificarsi in qualsiasi istituzione scolastica. All’esito del verificarsi di uno il dirigente scolastico (o un suo delegato), in qualità di datore di lavoro è tenuto a trasmettereattraverso il portale ed inL'articolo .

