Gli ucraini annunciano “Una controffensiva | le truppe russe a Bakhmut sono esauste” Ma i raid di Mosca non sembrano placarsi

"Le forze russe stanno perdendo forza in modo considerevole e si stanno esaurendo nella battaglia per Bakhmut. Molto presto approfitteremo di questa opportunità, come abbiamo fatto in passato vicino a Kiev, Kharkiv, Balakliya e Kupiansk". E' quanto affermato da Oleksandr Syrsky, comandante delle forze di terra di Kiev, annunciando che l'Ucraina sta per lanciare la controffensiva nei confronti delle truppe di Mosca. A quanto pare sarebbe molto più di una possibilità la ripresa della città di Bakhmut da parte di Kiev, la cui contesa sta attualmente una sorta di fase di stallo. Una situazione che, proprio per questo, delinea la 'stanchezza' dei russi e quindi, sia i funzionari ucraini che gli analisti occidentali, danno per prossima la presa della città.

