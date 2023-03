Flux Keyboard | la tastiera trasparente con display integrato

(Di giovedì 23 marzo 2023) In questo articolo parliamo di unamai vista prima, la, totalmentee con unincorporato La startup australianaGroup ha lanciato ieri la, unache combina la velocità e la precisione di unameccanica con l’adattabilità di unincorporato. L’obiettivo di 200.000 dollari australiani su Kickstarter è stato completamente finanziato in 8 minuti, raggiungendo 1 milione di dollari australiani solo 4 ore dopo. Laè disponibile per il pre-ordine su Kickstarter, a un prezzo speciale di 349 dollari USA/ 525 dollari AUD.adattivo...

La startup australiana Flux Group ha lanciato ieri la Flux Keyboard, una tastiera che combina la velocità e la precisione di una tastiera meccanica con l’adattabilità di un display incorporato.Australian startup Flux Group has unveiled its Flux Keyboard, a transparent keyboard with an integrated display that adapts to its user.